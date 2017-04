Lufthansa satisfait du premier trimestre malgré une perte nette

Le géant européen du transport aérien, l'allemand Lufthansa, a annoncé jeudi avoir creusé sa perte nette sur un an au premier trimestre, tout en se félicitant d'être repassé dans le vert au niveau opérationnel. La maison mère des compagnies Lufthansa, Eurowings, Swiss, Brussels Airlines et Austrian Airlines, a enregistré une perte nette de 68 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année, une contre-performance à comparer aux 8 millions d'euros de perte nette du premier trimestre 2016. Les analystes interrogés par le fournisseur de services financiers Factset s'attendaient à une perte de 56 millions d'euros. Aidé par une amélioration dans le fret et par la consolidation dans ses comptes de la compagnie belge Brussels Airlines, rachetée fin 2016, le groupe a toutefois enregistré un bénéfice opérationnel (Ebit) ajusté d'éléments exceptionnels, sa mesure de référence, de 25 millions d'euros. "C'est la première fois depuis 2008 que le premier trimestre est positif", s'est réjoui à cet égard le directeur financier du groupe, Ulrik Svensson, lors d'une conférence téléphonique, évoquant "un bon premier trimestre". Des effets financiers comprenant une plus forte pression fiscale expliquent la perte nette du début d'année, alors que le premier trimestre "est traditionnellement difficile pour toutes les compagnies aériennes" selon Lufthansa. Le groupe met en avant le développement de Lufthansa Cargo, sa filiale de fret en restructuration, et la croissance soutenue observée chez sa filiale de maintenance Lufthansa Technik. Dans le transport de passagers, Lufthansa observe une amélioration de l'environnement des prix, même si la concurrence reste intense dans le secteur. L'allemand est pris en tenailles entre d'un côté, les compagnies à bas coûts comme Ryanair et Easyjet et de l'autre, les compagnies du Golfe qui proposent des services haut de gamme. Grâce à une hausse de 13% du nombre de passagers et de plus de 8% des volumes de marchandises transportées, les recettes du groupe ont progressé d'environ 11% à 7,7 milliards d'euros, légèrement plus qu'anticipé par le consensus d'analystes de Factset. "En dépit d'un premier trimestre solide et d'un bon niveau de réservations auprès des compagnies, notre prévision reste inchangée", a déclaré le directeur financier dans le communiqué. "Nous n'avons pas encore de visibilité suffisante sur les réservations pour l'important troisième trimestre" qui inclut la période de vacances estivales, a-t-il expliqué. Lufthansa vise donc toujours pour 2017 un Ebit ajusté "légèrement inférieur" à son niveau de l'an passé. Le groupe prévoit une hausse des coûts de carburant de 500 millions d'euros sur l'ensemble de l'année, sur fond de remontée des prix de l'or noir.