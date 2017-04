Borajet suspend ses opérations

Borajet a annoncé la suspension de ses opérations à compter du 25 avril en raison de problèmes techniques, la moitié de sa flotte étant clouée au sol. Elle assure toutefois que cette suspension est temporaire et qu'elle était toujours en train de planifier ses opérations au départ du troisième aéroport d'Istanbul en 2018.



La compagnie turque, rachetée par SBK Holding fin 2016, exploitait une flotte composée de trois Embraer E190, cinq E195, un Global XRS et un Hawker 900X. Elle est aussi cliente de la famille E2 et s'est engagée à l'automne 2016 auprès d'AerCap pour acquérir trois E190-E2 et deux E195-E2.



Elle compte 550 employés, dont 400 pourraient être licenciés selon les médias turcs.