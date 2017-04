Le Groupe ADP révise à la hausse ses prévisions de croissance de trafic pour 2017

Le gestionnaire des aéroports parisiens, Groupe ADP, a annoncé mercredi un chiffre d'affaires en hausse de 1,8% au premier trimestre, porté par le dynamisme du trafic européen, et a relevé son hypothèse de croissance du trafic parisien pour 2017. Le trafic du Groupe ADP a augmenté au premier trimestre de 3,3% à 33,4 millions de passagers et celui des aéroports d'Orly et de Paris-Charles de Gaulle de 5% à 22 millions de passagers, selon un communiqué du groupe. Le chiffre d'affaires de 700 millions d'euros au premier trimestre est "porté par le dynamisme du trafic européen et la reprise progressive du trafic international depuis la fin de l'année 2016, qui ont eu un impact favorable sur les redevances aéronautiques", a déclaré le PDG du groupe Augustin de Romanet, cité dans le texte. Les redevances "seront de plus portées à partir du 1er avril par la hausse moyenne de 0,97% des tarifs telle que prévue par le Contrat de régulation économique 2016-2020", a-t-il ajouté. Ces évolutions positives et les perspectives de croissance sur le reste de l'année conduisent Groupe ADP à revoir à la hausse son hypothèse de croissance du trafic de Paris aéroports "à +3%, plus ou moins 0,5 point en 2017, contre +1,7% et +2,2% précédemment". Le groupe confirme par ailleurs sa prévision d'une orientation à la hausse de l'Ebitda (excédent brut d'exploitation) consolidé pour 2017. L'activité commerces et services enregistre une légère croissance du chiffre d'affaires par passager de 0,4%, à 18,9 euros, et une amélioration de la performance des bars et restaurants de 24,9% à 9 millions d'euros. L'activité immobilier est en revanche en recul de 5,4% en raison d'une baisse des loyers internes (-26,4%, à 10 millions d'euros). Les secteurs de l'international et du développement aéroportuaire enregistrent un fort recul de 45,5% dû selon le groupe à un "ralentissement de l'activité d'ADP Ingénierie au Moyen-Orient" (-38,7%, à 11 millions d'euros). Le chiffre d'affaires de la société Hub One, spécialisée dans les services et réseaux de télécommunications, a de son côté progressé de 8,9%, à 37 millions d'euros. Le Groupe ADP construit, aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires. A travers ses partenariats, il gère directement ou indirectement 34 aéroports dans le monde.