Perlan 2 reprend ses essais au-dessus de la Sierra Nevada

Airbus Perlan Mission II (Perlan 2) a entamé sa deuxième campagne d'essais depuis l'aérodrome de Minden-Tahoe, près de Reno (Nevada) cette semaine. Piloté par Jim Payne et par Miguel Iturmendi, le planeur stratosphérique a battu son record d'altitude en atteignant 30 615 pieds au-dessus de la Sierra Nevada.



Le planeur pressurisé a cependant été amélioré, notamment pour prendre en compte les informations acquises lors de la précédente campagne en Argentine l'été dernier. Un chauffage supplémentaire a été ajouté pour s'assurer que les systèmes critiques tels que la batterie et les régulateurs d'air et d'oxygène ne sont pas affectés par les températures extrêmes à haute altitude. Les commandes de vol ont été également modifiées pour améliorer le pilotage, tout comme le simulateur de vol de l'équipe.



La deuxième campagne de vol au-dessus de la cordillère des Andes est programmée à partir du mois de juin, le planeur devant regagner la plateforme d'El Calafate en Argentine pour profiter au mieux des ascendances propres au vol d'onde. Perlan 2 dispose pour ce faire d'une envergure record de 25,6 mètres.



Les équipes de Perlan 2 ambitionnent de battre successivement tous les records d'altitude en vigueur, à commencer par celui du premier Perlan (50 761 pieds), record pour un planeur, puis celui du U2 (62 000 pieds) puis enfin celui du SR-71 (85 000 pieds).



L'un des objectifs est de dépasser les 90 000 pieds, altitude à laquelle les conditions sont proches de celles rencontrées à la surface de Mars avec une pression environnante équivalant à 2% de celle au niveau de la mer. À cette altitude, le système de pressurisation de Perlan 2 permet de maintenir une altitude vivable dans l'habitacle proche des 15 000 pieds.



Mais ces différents records ne sont que la cerise sur le gâteau, l'objectif principal du planeur stratosphérique étant de recueillir un maximum de données concernant la tropopause, une partie de notre atmosphère relativement peu connue, la « sphère oubliée » comme la dénomme Ed Warnock, le CEO d'Airbus Perlan Mission II, comprise entre 60 000 et 90 000 pieds et pratiquement traversée uniquement par des lanceurs lors de leur transition vers l'espace.