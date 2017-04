Satair s'associe à VAS Aero Services pour répondre au besoin croissant de pièces usagées et excédentaires

(MRO Americas) Satair Group, filiale à 100% d'Airbus, et VAS Aero Services ont signé un accord de services stratégiques visant à répondre à la demande croissante de pièces usagées ou excédentaires.



Grâce à ce programme, les clients bénéficieront d'un large éventail de pièces disponibles (pièces neuves excédentaires, pièces usagées réparables ou révisées) en utilisant la plate-forme de vente de pièces en ligne de VAS ou via le portail Airbus Spares.



La certification, le stock et la distribution reviendront à VAS. Il s'agit pour Airbus d'offrir à ses clients une source de pièces de rechange à prix abordable.