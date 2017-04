Safran porté par l'aéronautique au 1er trimestre, confirme ses perspectives 2017

Safran a confirmé ses perspectives 2017 après un premier trimestre porté par les activités de service aéronautique et une reprise de la croissance des activités défense. Le chiffre d'affaires ajusté pour ce trimestre s'établit à 3,98 milliards d'euros, en hausse de 5,5%, a-t-il annoncé dans un communiqué mardi. Le chiffre d'affaires consolidé recule de 5%, à 4,2 milliards d'euros, mais cela reflète les cessions opérées l'an dernier dans le domaine de la sécurité et la révision du périmètre d'activités avec la création d'Airbus Safran Launchers (ASL), qui reprend les activités de propulsion spatiale du groupe. Safran consolide depuis le 1er juillet 2016 sa participation dans ASL par mise en équivalence et ne reconnaît plus de chiffre d'affaires au titre des activités spatiales. En 2017, l'impact de ce changement sur le chiffre d'affaires est estimé à 312 millions d'euros, indique-t-il. Au premier trimestre, "la croissance organique a été portée par une activité toujours soutenue dans les services aéronautiques", a souligné le groupe. Il a fait état par ailleurs d'une "reprise de la croissance pour les activités de Défense, en hausse de 5,6% par rapport au premier trimestre 2016". "La croissance du chiffre d'affaires de toutes nos activités démontre la robustesse de nos marchés finaux", a commenté Philippe Petitcolin, le directeur général de Safran, lors d'un point téléphonique. "Ce premier trimestre représente donc un bon début d'année, et nous confirmons nos objectifs annuels de chiffre d'affaires ajusté, de résultat opérationnel courant ajusté et de cash flow libre", a-t-il ajouté. Côté perspectives, Safran table sur une croissance de 2% à 3% du chiffre d'affaires ajusté publié. Hors effet de la mise en équivalence d'ASL à compter du 1er juillet 2016, la hausse du chiffre d'affaires devrait être comprise entre 2% et 4%, ajoute-t-il. Le groupe table par ailleurs sur un résultat opérationnel courant ajusté proche de celui de 2016 et un cash-flow libre représentant plus de 45% du résultat opérationnel courant. Philippe Petitcolin s'est refusé à tout commentaire sur les négociations en cours avec Zodiac Aerospace pour le rachat de l'équipementier aéronautique. Les deux groupes "poursuivent leurs négociations exclusives" et "ces discussions tiendront compte des conséquences des faits nouveaux que Zodiac Aerospace a communiqué au marché à cette date", a fait savoir Safran dans son communiqué, alors que Zodiac a reporté à vendredi la publication de ses résultats du premier semestre de son exercice décalé. "Ce décalage s'explique par une surcharge de travail inhabituelle liée aux discussions en cours avec Safran", a justifié Zodiac Aerospace en repoussant du 20 au 28 avril cette publication. "Nous sommes en négociations et discussions exclusives et lorsque nous serons prêts, nous vous dirons ce qu'il advient de ces négociations", a simplement déclaré Philippe Petitcolin.