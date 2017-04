Air France et le BEA enquêtent sur un décollage trop long à Bogota

Un A340-300 d'Air France aurait effectué un décollage très long le 11 mars à Bogota, justifiant l'ouverture d'une enquête au sein de la compagnie et du BEA. Le quadriréacteur aurait eu besoin de toute la piste avant de décoller et de passer le bout de piste à une altitude de 1,5 mètre, selon les informations du journal Les Echos.



Il ne s'agirait pas d'un incident isolé puisqu'il y aurait eu dix occurrences sur les 1 900 derniers vols. Toutefois, n'ayant pas encore identifié la cause de ces décollages anormalement longs même en conditions « high and hot », Air France a décidé de réduire son emport au départ de la capitale colombienne.