L'A320neo se rapprocherait-il enfin d'Air France ?

Air France va bientôt s'attaquer au renouvellement de sa flotte de monocouloirs. La compagnie française pourrait lancer une demande de propositions (RFP) pour le remplacement de ses appareils de la famille A320, selon un article d'Aviation Week citant Nicolas Bertrand, le directeur de la gestion de la flotte d'Air France-KLM. Nicolas Bertrand participait à la réception du 2e Boeing 787-9 d'Air France à North Charleston (Caroline du Nord) le 19 avril dernier. Une décision devrait être prise l'année prochaine et concernera en priorité le remplacement des appareils les plus anciens.



C'est une très bonne nouvelle, il faut le souligner, car Air France-KLM est à ce jour le seul grand groupe de transport aérien européen à ne pas s'être encore engagé pour les nouvelles générations de monocouloirs remotorisés proposées par Airbus ou Boeing. L'écart de compétitivité d'Air France vis-à-vis de ses principaux concurrents va ainsi logiquement s'accroître sur le secteur moyen-courrier au cours des prochaines années, même si évidemment la part du carburant dans sa structure de coûts reste, hélas, plus faible que chez des compagnies aériennes comme easyJet, Ryanair, les compagnies du groupe IAG, voire Lufthansa.



Comme je l'indiquais il y a maintenant deux ans, la question n'a finalement jamais vraiment été de savoir si les nouvelles générations de monocouloirs viendraient un jour rejoindre les flottes d'Air France, de KLM ou de Transavia, mais plutôt si le groupe se prononcerait sur une famille commune pour toutes ses compagnies, avec une seule motorisation, à quelle échéance, et dans quelle proportion.



Bien sûr, les appareils remotorisés n'apporteront pas grand-chose côté consommation pour des vols courts, un argument d'ailleurs avancé par différents membres de la direction d'Air France il y a quelques années, alors que ses concurrents directs s'engageaient successivement sur les familles A320neo et 737 MAX. Le précédent patron d'Air France, Frédéric Gagey, avait cependant déjà mentionné l'année dernière le nécessaire remplacement des A320 avec « un grand pic d'investissements » attendu « après 2020 », vieillissement de la flotte oblige.



Une longue négociation va désormais s'engager avec les deux avionneurs, les motoristes et les sociétés de leasing. L'ordre de grandeur est d'une centaine de monocouloirs pour Air France, le double si l'on prend en compte aussi les futurs besoins de KLM et de Transavia Holland. Il s'agit tout simplement du renouvellement de flotte le plus attendu en Europe.