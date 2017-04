Boeing fait voler son second T-X

Boeing et Saab ont annoncé le 24 avril que le second T-X avait réalisé son vol inaugural le 24 avril. Identique au premier appareil (qui avait décollé en décembre dernier), le monomoteur a été conçu spécifiquement pour les besoins en avions d'entraînement de l'US Air Force.



Le vol inaugural a duré une heure durant laquelle certains éléments-clés et les performances de l'appareil ont été validés, prouvant par la même occasion la répétabilité de sa production. Le design du T-X avait été révélé en septembre 2016.



Le T-X fait partie des solutions proposées à l'US Air Force pour remplacer ses avions d'entraînement actuels, les T-38, d'ici 2024. L'appel d'offres porte sur 350 avions et le contrat devrait être attribué cette année. Boeing et Saab sont en concurrence avec Stavatti (qui propose une modification du Javelin Mk-30), Leonardo (qui présente le T-100) et un consortium formé de Lockheed Martin et Korea Aerospace Industries (avec une variante du T50A).