Dubai Aerospace rachète AWAS

Un nouveau mouvement de concentration est survenu dans le secteur du leasing. Dubai Aerospace (DAE) a annoncé le 24 avril qu'il avait conclu un accord définitif pour acquérir 100% du groupe AWAS. La transaction devrait être conclue au troisième trimestre.



AWAS gère actuellement un portefeuille de 263 appareils, dont 23 sont en commande et doivent être livrés d'ici la fin de 2018. Une fois associée à celle de DAE, son activité de leasing couvrira une flotte de 394 appareils (en service et en attente de livraison), d'une valeur de 14 milliards de dollars, et rassemblera 110 compagnies clientes.



La société combinée conservera ses bureaux à Dubaï, en Irlande, à Singapour et aux Etats-Unis.



Le directeur général de DAE, Khalifa H. AlDaboos, s'est félicité de cette acquisition « stratégiquement décisive », qui « propulse DAE dans le Top 10 des sociétés de leasing d'avions. Notre activité de leasing avait jusqu'alors connu une croissance très rapide et cette acquisition va plus qu'en doubler la taille actuelle ».