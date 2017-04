Le fauteuil Celeste de Stelia disponible pour toute la famille A320

Stelia Aerospace annonce que son fauteuil Celeste est désormais disponible sur toute la famille A320. L'équipementier a déjà remporté des contrats et les deux premiers clients devraient recevoir leurs premiers appareils équipés au troisième trimestre. Au total, quatre compagnies se sont déjà engagées sur le produit, ce qui représente 200 fauteuils à mettre en service.



Celeste est un fauteuil de classe affaires (la spécialité de Stelia) étudié pour préserver l'intimité des voyageurs grâce à sa coque et sa console haute. Particulièrement adapté aux vols durant jusqu'à six heures, il peut notamment s'incliner à 40°, est doté d'une assise qui glisse avec le dossier et d'un repose-jambe ajustable.



Stelia Aerospace avait déjà indiqué en 2016 que Celeste s'était trouvé un client de lancement sur A320. Avec cette ouverture de disponibilité à toute la famille de monocouloirs d'Airbus et l'entrée en service après l'été, les ventes devraient s'accroître. Stelia cherche également à placer son produit sur une autre plateforme que l'A320, comme l'indique Thierry Kanengieser, VP Cabin Interior de l'équipementier : « nous oeuvrons actuellement pour signer avec notre client de lancement sur le Boeing 737 ».