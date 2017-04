Iberia prête à mettre sa Premium Economy en service

Iberia a célébré la livraison de son premier appareil équipé de la nouvelle classe économique Premium. Il s'agit d'un A340-600, qui ouvre la voie à l'intégration de quatre autres appareils rétrofittés d'ici cet été. Les premières destinations à en profiter seront Chicago, New York et Bogota, dès le mois de mai, suivies de Mexico, Miami puis Boston en juin, juillet et août.



Les travaux de modifications pour intégrer cette nouvelle classe seront conduits par Iberia Maintenance sur toute la flotte d'A330-300 et d'A340-600 de la compagnie espagnole d'ici l'été 2018 - ils concernent respectivement huit et treize appareils. La Premium Economy sera également installée en sortie de FAL sur les A350 - à partir de début 2018.



Iberia a choisi des sièges Recaro pour sa Premium Economy, comme sa partenaire British Airways. Ils sont installés de façon à offrir un espace de 94 cm (au lieu de 78,7 en classe économique), une largeur de siège de 19 pouces (48 cm) et une inclinaison accrue de 40% à 7 pouces (au lieu de 5). L'écran du système de divertissement en vol a également été élargi à 12 pouces (au lieu de 9).



Les passagers de classe Economy Premium profiteront de davantage de services, comme l'enregistrement et l'embarquement prioritaires. Ils seront accueillis à bord avec un cocktail, se verront proposer un menu spécial, servi sur une nappe. Ils auront également des écouteurs réducteurs de bruit et une trousse de toilette spécifique.