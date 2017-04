Conflit en Guyane: coût d'une dizaine de millions d'euros pour Arianespace

Le mouvement social qui a paralysé la Guyane pendant plus d'un mois a coûté "jusqu'à 500.000 euros par jour à Arianespace" et à ses partenaires, a déclaré samedi Stéphane Israël, PDG de l'opérateur de lancement satellitaire. "Il faut le dire prudemment, mais on peut dire que cela a pu coûter jusqu'à 500.000 euros par jour à Arianespace et à l'ensemble des partenaires de la base", a dit le patron d'Arianespace, lors d'un entretien sur France Inter, précisant que l'estimation devait être affinée. Réaffirmant son objectif de 12 lancements cette année, Stéphane Israël a garanti que le surcoût serait "limité" en raison d'engagements établis sur ce volume d'activité. Il s'est par ailleurs déclaré confiant vis à vis de la prochaine levée du barrage autour du site de lancement de Kourou, qui demeurait bloqué samedi. "Tous ont signé, donc les choses vont rentrer dans l'ordre ce weekend", a-t-il assuré. Il "est très important" pour Arianespace et ses clients, "de reprendre dès lundi et de faire ces 12 lancements", a-t-il ajouté. Il a garanti que le retard pris dans les lancements serait rattrapé, car aucun n'avait été prévu en mai et juin. "C'est une chance dans ce contexte, nous allons pouvoir replanifier les trois lancements qui ont été décalés puis faire le suivant à la date qui était prévue", a-t-il détaillé. Le dirigeant a également affirmé vouloir réfléchir avec les élus locaux à des projets "en lien avec l'environnement guyanais, avec la jeunesse guyanaise, (et à) des actions d'éducation". "Nous devons être solidement ancrés dans ce territoire qui nous accueille", a-t-il argué rappelant que la base de Kourou employait directement 1.700 personnes et que "9.000 emplois (étaient) générés par le spatial".