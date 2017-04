Tony Thoma : Daher veut doubler son activité « intérieurs d'avion »

Le groupe Daher poursuit son développement dans le domaine des intérieurs d'avions, avec notamment l'acquisition de l'activité « Floor Covering » du groupe Lisi l'an dernier. L'équipementier, qui a l'ambition de doubler ses ventes dans ce créneau d'ici trois ans, poursuit ainsi deux objectifs : internationaliser cette activité et toucher plus directement les compagnies aériennes via le retrofit. D'où sa présence au dernier salon Aircraft Interiors après dix ans d'absence, comme nous l'explique Tony Thoma, son vice-président Marketing et Communication.



Comment se déploient vos activités d'intérieurs d'avions ?



Cela fait maintenant 30 ans que nous sommes un acteur reconnu sur ce marché. Nous avons deux métiers complémentaires : d'une part, l'installation en première et seconde monte des équipements cabines (sièges, galleys, monuments...), l'intégration cockpit ou l'installation de la zone cargo. Nous faisons cela pour le compte des constructeurs, Airbus et ATR en particulier. Et d'autre part, le développement, la fabrication et l'installation de systèmes de contrôle environnemental et de systèmes d'isolation thermique et phonique.



L'année dernière, nous avons ajouté une corde à notre arc en rachetant Lisi Floor Covering, rebaptisée Daher Floor Covering, une société basée à Colomiers et spécialisée dans les revêtements de sol. Cela nous donne une gamme plus complète dans l'équipement de cabine en devenant fabricant et installateur d'équipements cargo et de revêtement de sols. Cette acquisition va dans le droit fil de notre stratégie de groupe : la convergence industrie-service.



Combien pèsent en chiffre d'affaires ces activités et quelles sont vos ambitions ?



Le métier « aircraft interiors » représente encore une modeste part du chiffre total du groupe, soit environ 80-90 millions d'euros sur plus d'un milliard en 2016. Mais nous ambitionnons à moyen terme de doubler ce chiffre, et ce, en adressant plus directement les compagnies aériennes. Nous allons leur proposer des solutions de modification de cabine, en retrofit. La flotte mondiale va doubler dans les vingt prochaines années, ce qui donnera une forte impulsion au marché de la modification de cabine. Nous voulons également développer notre activité à l'international, par exemple via Airbus, que l'on peut suivre en s'installant près de son usine chinoise, à Tianjin, ou aux Etats-Unis, à Mobile. Nous allons démarrer en Chine à partir de septembre prochain. D'où notre retour au salon Aircraft Interiors après 10 ans d'absence.



Comment les autres métiers du groupe participent-ils à votre développement dans la cabine ?



Tout d'abord, nous sommes avionneurs avec le TBM. Cela nous donne une expertise sur les besoins des passagers en matière de confort et sur l'ingénierie de la modification de cabines. Nous sommes architecte global et cela constitue un vrai plus quand il faut travailler sur la qualité perçue ou sur l'allègement des matériaux. Ensuite, notre métier de logisticien vient en complémentarité de notre expertise d'installateur. Nous sommes capables de piloter les flux et l'alimentation des chaînes de montage pour le compte de nos clients. Enfin, notre expertise industrielle nous apporte la crédibilité pour le support et le maintien en condition opérationnelle des systèmes intérieurs.



Quelles évolutions industrielles connaît le métier de la cabine d'avion ?



Que ce soit en aérostructures ou dans l'installation des cabines, nous ne pouvons plus être des artisans mais nous devons désormais agir en industriels. La norme minimum du taux de livraison à date ou du grade de qualité, c'est 99 %. Ce n'est pas un exploit. Cela suppose d'investir dans de nouveaux moyens de fabrication, plus automatisés, et surtout pour l'aménagement cabine, il faut mettre en place de nouveaux process beaucoup plus rigoureux. C'est pourquoi nous avons lancé il y a deux ans le programme SEED dont l'objectif est d'industrialiser en quelque sorte le service. Cette politique commence à payer puisque nous avons reçu deux prix « Best Perfomer » de la part d'Airbus, l'un pour l'installation des équipements de cabine, et l'autre pour dans la catégorie revêtement de sol.



Comment cela ?



Par exemple, en introduisant massivement le digital dans l'organisation, de la conception jusqu'à la fabrication. Nous travaillons aujourd'hui avec un software qui permet d'accélérer les flux et d'automatiser certains process. Par exemple, la configuration des sols d'un avion. Toutes ces évolutions sont naturellement liées à la montée des cadences de production, entre autres de l'A320 et de l'A350.