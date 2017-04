Figeac Aero se dote d'une nouvelle installation dédiée à l'assemblage aérostructure

Figeac Aero a inauguré un nouvel atelier la semaine dernière sur son site de Figeac, destiné à accroître et améliorer ses capacités en assemblage aérostructure. D'une surface de 6 200 m² et faisant travailler 200 salariés, il produira des sous-ensembles de toutes dimensions, notamment pour Airbus, Boeing et Dassault.



Avec une volonté forte de coller aux principes du lean management dans un souci d'efficacité et de qualité, cet atelier ajuste sa production aux quantités vendues et fonctionne à flux tendu. Il a par ailleurs recours de façon accrue à la cobotique, au traçage visuel et à la numérisation des procédures de travail.