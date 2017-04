Airbus livre le 1er A321neo

Airbus a annoncé qu'il avait livré son tout premier A321neo. L'appareil, au numéro de série 7589, a été remis à Virgin America le 20 avril. Il est motorisé par le LEAP-1A de CFM International, version du monocouloir qui avait reçu sa double certification EASA/FAA le 1er mars - l'A321neo motorisé par Pratt & Whitney avait quant à lui été certifié en décembre 2016.



Ce premier A321neo devrait être mis en service le 31 mai sur la liaison San Francisco - Washington (Reagan). Il proposera le même aménagement triclasse que les A320 actuellement en service, avec IFE, repas, prise à chaque siège... mais offrira une capacité supérieure de 24%.



Actuellement, Virgin America exploite une flotte tout Airbus composée de dix A319 et 53 A320. Celle-ci devrait rester en service malgré la fusion avec Alaska Airlines (annoncée en avril 2016 et finalisée en décembre), car elle doit améliorer la flexibilité de la nouvelle Alaska Airlines (seule marque qui subsistera à partir de 2019).



Virgin America avait été la cliente de lancement de la famille A320neo avec une commande annoncée en décembre 2010 par Richard Branson. Les engagements de la compagnie portent sur une trentaine d'appareils dont les livraisons ne devraient pas intervenir avant 2020. Cinq ans plus tard, elle s'était également engagée sur dix A321neo, cette fois acquis en leasing auprès de GECAS. Ceux-ci doivent être intégrés d'ici l'année prochaine.