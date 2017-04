Nouvelle année de forte croissance pour Air Support

Air Support vient de publier un chiffre d'affaires en hausse de plus de 30% pour l'année 2016 (exercice clôturé le 31 mars), frôlant avec les 17 millions d'euros.



En seulement 2 ans, la société implantée à Pujaudran (Gers) a ainsi vu son chiffre d'affaires progresser de plus de 75%, porté par la croissance de la maintenance de composants aéronautiques et des prestations de support technique aux équipementiers, notamment pour l'intégration d'éléments en line-fit au niveau des FAL.



Air Support assure aujourd'hui l'entretien et la réparation (...)