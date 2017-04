AKKA Technologies va réaménager 17 E-Jets pour GECAS

Le groupe AKKA Technologies s'est vu récemment confier, au travers de sa filiale aéronautique Aeroconseil, le réaménagement des cabines de dix-sept Embraer E170 par GECAS.



Les appareils régionaux viennent d'être rendus à la filiale de leasing de General Electric à l'issue de leur contrat de location et seront bientôt opérés par la compagnie russe S7 Airlines. AKKA Technologies va ainsi transformer la cabine biclasse des appareils (60 places en classe économique et 9 en classe affaires) en une cabine monoclasse inédite de 78 sièges.



Les Embraer 170 existant aujourd'hui en configuration monoclasse disposent aujourd'hui de 76 sièges. AKKA Technologies a précisé que la reconfiguration cabine sera assurée dans un temps record de 3 mois et que l'augmentation de capacité des appareils sera réalisée sans réduire l'espace disponible de chacun des passagers.



Le Journal de l'Aviation reviendra en détail sur l'activité de réaménagement des E-Jets par Aeroconseil dans les prochains jours.