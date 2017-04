Lufthansa et United Airlines créent une co-entreprise dans le fret

Le groupe aérien allemand Lufthansa et son concurrent américain United Airlines ont annoncé mercredi la création d'une co-entreprise dans le transport de marchandises entre les Etats-Unis et l'Europe. Dans un communiqué, les deux partenaires promettent "plus de flexibilité et un gain de temps" avec cette coopération portant sur plus de 600 liaisons transatlantiques directes par semaine. "Nos clients dans le fret apprécieront les nouvelles possibilités offertes par un transport plus rapide et plus simple entre les régions clé que sont les Etats-Unis et l'Europe", a assuré Jan Krems, président de United Cargo, filiale du groupe américain. Les réservations pour ces services doivent ouvrir dans le courant de l'année. Avec 8,4 milliards de tonnes-kilomètres de fret enregistrés en 2016, soit deux fois plus que United Cargo (4,1 milliards), Lufthansa Cargo est l'un des poids lourds mondiaux du fret aérien. En janvier, il avait déjà annoncé que le chargement de marchandises de la compagnie Cathay Pacific Cargo se ferait désormais sous le même toit que sa propre activité de fret à Francfort afin de générer des synergies. Mise à mal par une rude concurrence sur les prix et de lourds coûts de restructuration, la société allemande a prévenu en mars qu'un retour aux bénéfices n'était pas envisageable avant 2019. Les groupes United Airlines et Lufthansa disposent déjà, avec Air Canada, d'un co-entreprise dans le transport de passagers portant sur près de 10.000 vols quotidiens vers 570 destinations en Europe et en Amérique du Nord.