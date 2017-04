Les premiers mécaniciens du MRTT Phénix formés en partie dans le civil

En prévision de l'arrivée du premier A330 MRTT Phénix, planifié pour octobre 2018, l'armée de l'air achève de mettre en place le cursus de formation des futurs maintenanciers du tanker. Si deux pilotes ont d'ores et déjà été formés sur KC-30A en Australie et Voyager au Royaume-Uni, les mécaniciens bénéficieront quant à eux d'un cursus dont la première session se déroulera sur une durée d'un an, à partir du mois de septembre prochain.



Trente-sept mécaniciens inaugureront le stage pour être formés à la maintenance du MRTT. Ce stage se (...)