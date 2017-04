Les premières grandes sections du Beluga XL arrivent à Toulouse

Airbus a indiqué que le premier convoi transportant des sections larges du Beluga XL était arrivé à Toulouse la semaine dernière. Le convoi routier a duré cinq nuits pour emporter deux panneaux latéraux et un panneau central de l'usine espagnole d'Aernnova à Berantevilla à la ligne d'assemblage final.



Lancé en novembre 2014, le Beluga XL a vu son assemblage final débuter en décembre 2016 et l'intégration de la cellule (produite sur place à partir de celle de l'A330-200F et renforcée) a commencé en janvier. Ces travaux devraient se poursuivre jusqu'à la fin de l'année, à la suite de quoi les essais statiques seront lancés et les moteurs seront montés.



Le premier vol de l'appareil est prévu pour mi-2018 et son entrée en service pour 2019. Il viendra soutenir la flotte actuelle de Beluga (basés sur l'A300-600) qui devra faire face à la montée en cadences continue des programmes A350 et A320neo. A terme, cinq Beluga XL voleront et remplaceront les Beluga.



Ils auront une capacité augmentée de 30% grâce au choix d'une nouvelle cellule de base et verront la soute, la section arrière et la queue retravaillée par rapport au Beluga.