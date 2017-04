Boeing retire son Super Hornet de la compétition en Belgique

Boeing a indiqué dans un communiqué, adressé à l'agence de presse belge Belga, avoir retiré le F/A-18 Super Hornet de la compétition visant à doter l'armée de l'air belge d'un nouvel avion de combat.



La Belgique a lancé le 17 mars dernier le processus de remplacement de ses 54 F-16 par 34 nouveaux avions, pour un budget estimé à 3,59 milliards d'euros. Restent pour l'instant en lice le Rafale de Dassault Aviation, l'Eurofighter, le Gripen de Saab et le F-35 de Lockheed Martin, ce dernier étant considéré comme favori de la compétition - les autres pays européens utilisateurs du F-16 (Danemark, Norvège, Pays-Bas) ayant choisi de les remplacer par des F-35, la Belgique pourrait suivre la même voie.



Les industriels ont jusqu'au mois de septembre pour répondre au questionnaire de l'appel à proposition envoyé en mars dernier et devront fournir une proposition chiffrée pour février 2018, avant une décision prévue pour la mi-2018. Les avions devraient être livrés entre 2023 et 2030, l'IOC est attendue pour 2027, la FOC pour fin 2030.