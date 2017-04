Bombardier inaugure un centre de services pour avions d'affaires à Tianjin

Bombardier a décidé de renforcer son empreinte en Chine et vient d'inaugurer un nouveau centre de services pour avions d'affaires à Tianjin. Avec 8 500 m² de bureaux, hangars et ateliers, ce centre propose des services de MRO et activités connexes pour les Global et Challenger 604, 605 et 850.



Il est capable d'effectuer les inspections aux 96 mois pour la série Challenger 600 et les inspections aux 120 mois pour les Global. Ces capacités devraient être étendues dans les prochains mois.



La première inspection de maintenance est en cours, en coopération avec HAECO Private Jet Solutions pour les travaux en cabine.