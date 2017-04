Retour en vol des T-45

Les avions de formation et d'entraînement T-45C Goshawk de l'US Navy ont de nouveau été autorisés à voler, après avoir été cloués au sol pendant plusieurs semaines, en raison de défaillances constatées au niveau du système d'oxygénation (OBOGS - on board generating system).



La solution provisoire, validée par le NAVAIR (Naval air systems command), consiste à utiliser un masque à oxygène modifié, afin de ne plus avoir à utiliser l'OBOGS. Les vols vont pour le moment être plafonnés à 10 000 pieds. Les instructeurs vont dans un premier temps faire des vols d'essais et de tests, avant de familiariser les élèves pilotes avec le nouveau système.



L'US Navy indique que les investigations sont toujours en cours pour déterminer les causes exactes des défauts constatés au niveau de l'OBOGS. Des problèmes similaires auraient également été détectés sur les systèmes des EA-18G et les F/A-18F/G.



Un dysfonctionnement de l'OBOGS peut entraîner une hypoxie, une baisse de la quantité d'oxygène présent dans le sang et donc utilisable par les cellules de l'organisme, entraînant une détérioration des capacités motrices et de raisonnement du pilotes, pouvant aller jusqu'à la perte de connaissance. De nombreux cas d'hypoxie avaient déjà été signalés sur F-22 notamment et avaient entraîné l'arrêt des vols de la flotte entre mai et septembre 2011, avant que l'US Air Force n'annonce en juillet 2012 avoir identifié les causes de ces défaillances.



L'US Navy possède une flotte de 198 T-45A/C (données Flightglobal).