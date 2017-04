Le groupe Silk Way s'engage sur dix Boeing 737 MAX 8

Boeing a révélé le 14 avril que Silk Air était la cliente non identifiée de dix 737 MAX 8 figurant à son carnet de commandes. La valeur des appareils est estimée à 1,1 milliard de dollars.



Le groupe azéri Silk Way se compose de 23 sociétés officiant dans le secteur aérien. Silk Way West est une compagnie cargo qui exploite deux 767-300F, trois 747-400F et trois 747-8F, aux côtés d'Iliouchine 76TD et Antonov 12. Elle est également connue comme la cliente de lancement de l'Antonov 178, toujours en développement.