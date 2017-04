 Frédéric Relea (SELA) : « Nous sommes désormais en train d'attaquer le monde des airlines »

Le Journal de l'Aviation à profité du salon Aircraft Interiors de Hambourg pour rencontrer SELA (anciennement Société d'Exploitation du Laboratoire Abadie), implantée à Vic-en-Bigorre, dans Hautes-Pyrénées. Cette entreprise s'est spécialisée dans la fabrication et commercialisation de systèmes d'éclairages cockpit et cabine, comme nous l'explique Frédéric Relea, son directeur commercial et marketing. Entretien.



Comment est arrivée SELA dans le secteur aéronautique ?



Nous avons commencé au départ par le secteur militaire avec des éclairages cockpit, notamment compatibles avec les jumelles de vision nocturnes. Ce sont des éclairages très particuliers (...)