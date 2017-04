René Lapautre, ancien dirigeant d'UTA et d'Air Inter, est décédé à l'âge de 86 ans

René Lapautre, ancien PDG de la compagnie aérienne UTA et ancien directeur général d'Air Inter, toutes deux absorbées par Air France, est décédé mardi à l'âge de 86 ans à son domicile, a-t-on appris auprès de sa famille. René Lapautre, né le 11 septembre 1930 à Nevers (Nièvre), avait été directeur général d'Air Inter de 1974 à 1981, puis vice-président directeur général puis PDG de la compagnie aérienne UTA (Union des transports aériens) de 1981 à 1990. Il dirigeait la compagnie lors de l'attentat du DC-10 qui a coûté la vie à 170 passagers et membres d'équipages le 19 septembre 1989 au-dessus du désert du Ténéré au Niger. Ancien élève de l'Ecole nationale d'administration (Ena) (promotion France Afrique, 1955-57), inspecteur des finances (1957), René Lapautre a été conseiller technique au cabinet de Valéry Giscard d'Estaing, alors ministre des Finances et des Affaires économiques (1964-66), et directeur de cabinet du ministre des Transports Jean Chamant entre 1967 et 1969 puis entre 1971 et 1972. Officier de la Légion d'honneur et Commandeur de l'ordre national du Mérite, il était marié et père de deux enfants.