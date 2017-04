Safran célèbre la livraison du 100ème ensemble propulsif du LEAP-1A

Safran a célébré le 12 avril la livraison du centième ensemble propulsif de série de l'Airbus A320neo.



L'ensemble propulsif, qui comprend le réacteur LEAP-1A de CFM International, coentreprise détenue à parts égales par Safran Aircraft Engines et GE, ainsi que sa nacelle produite par Safran Nacelles, vient équiper le 3ème A320neo de la compagnie Air India.



La compagnie publique indienne doit réceptionner un total de 14 exemplaires du monocouloir remotorisé d'Airbus cette année.



À ce jour, le LEAP-1A est désormais en service dans dix compagnies aériennes.



À noter qu'Air India est client de CFM International depuis 2002, date à laquelle la compagnie a commencé à opérer avec des A320ceo équipés de CFM56-5B. Air India exploite aujourd'hui une flotte de 51 appareils et a cumulé plus de 3,5 millions d'heures de vol avec des moteurs CFM56.