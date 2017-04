Rockwell Collins finalise le rachat de B/E Aerospace

consolider la position de Rockwell Collins en tant que fournisseur de solutions de cockpit et intérieurs cabines », mais aussi diversifier son offre dans le domaine de l'aéronautique.



La nouvelle entité unifiée compte à présent 30 000 employés et devrait afficher un chiffre d'affaires à environ 8 milliards de dollars. L'ex-PDG de feu B/E Aerospace Werner Lieberherr a pris ses fonctions en tant que vice-président exécutif et directeur des opérations de la division « Interior Systems ». Rockwell Collins annonce avoir achevé le processus de rachat de B/E Aerospace, évalué à 8,6 milliards de dollars, reprise de dette comprise. Annoncé en octobre 2016 (voir : Rockwell Collins rachète B/E Aerospace ), le projet d'union des deux industriels vise à «», mais aussi diversifier son offre dans le domaine de l'aéronautique.La nouvelle entité unifiée compte à présent 30 000 employés et devrait afficher un chiffre d'affaires à environ 8 milliards de dollars. L'ex-PDG de feu B/E Aerospace Werner Lieberherr a pris ses fonctions en tant que vice-président exécutif et directeur des opérations de la division «».