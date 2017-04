Une pièce critique de commande de vol primaire imprimée en 3D a volé sur un Airbus A380

Liebherr-Aerospace vient d'annoncer qu'Airbus avait fait voler pour la première fois une pièce critique de commande de vol primaire sur l'un de ses appareils le 30 mars dernier, une première mondiale. Il s'agit d'un bloc vannes d'actionneur de spoiler imprimé en 3D par Liebherr-Aerospace qui a été monté sur la voilure d'un A380.



L'équipementier aéronautique précise que la pièce hydraulique a été produite par fabrication additive à partir de poudre de Titane. L'élément présente les mêmes performances que le bloc vannes original usiné à partir d'une ébauche en titane, mais est 35 % plus léger et composé de moins de pièces.



Selon Heiko Lütjens, Managing Director & CTO Flight Control and Actuation Systems, Landing Gear Systems and Hydraulics de Liebherr-Aerospace & Transportation SAS « Nous avons encore un certain chemin à parcourir avant de pouvoir introduire la technologie d'impression 3D à grande échelle dans l'industrie aéronautique. Toutes les étapes de la chaîne de fabrication, de la matière en poudre au produit final, en passant par le paramétrage du laser et le post-traitement, doivent être optimisées afin d'améliorer la stabilité, la maturité et l'efficacité économique. Néanmoins, le potentiel et la vision de l'impression 3D changeront la façon de concevoir les futures générations d'avions. »



Liebherr-Aerospace précise aussi que le composant hydraulique imprimé en 3D a été développé en étroite collaboration avec l'avionneur européen ainsi qu'avec l'Université technique de Chemnitz (Allemagne). Le projet a été financé en partie par le ministère fédéral allemand de l'économie et de l'énergie.



L'équipementier annonce par ailleurs que d'autres pièces hydrauliques et électriques produites par fabrication additive sont déjà à l'étude, à l'instar d'un actionneur de gouverne de direction intégré.