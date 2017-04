 Entretien avec Cédric Gautier, PDG de Stelia Aerospace

Stelia Aerospace est très connu pour ses activités d'aérostructures avec notamment la fabrication des pointes avant d'Airbus. Mais l'entreprise toulousaine, filiale du groupe Airbus, est aussi un spécialiste reconnu des sièges pour les classes Business et Première, des produits incluant une forte valeur ajoutée : un siège Business peut valoir entre 20 000 et 100 000 dollars, et un siège de Première, 10 fois plus. Stelia Aerospace revendique la troisième place mondiale dans ce créneau particulier, avec environ 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. D'où sa présence au salon Aircraft (...)