Airbus Helicopters consolide ses partenariats industriels en Roumanie

Airbus Helicopters annonce avoir signé un accord de partenariat de « coopération exclusive » avec l'industriel roumain IAR. Celui-ci sera désigné comme primo-contractant en cas de future commande d'H215M par le ministère roumain de la Défense.



Airbus Helicopters a inauguré une ligne de production de H215 en 2016, sur le site de Brasov, au centre du pays. Le roll-out du premier hélicoptère produit sur place est attendu pour cette année. Les partenaires industriels roumains ont par ailleurs d'ores et déjà produit plus de 300 hélicoptères sous licence, dont des Puma et des Alouette III.



La flotte de voilures tournantes des forces armées roumaines comprend des Puma et des Alouette III (respectivement 62 et 6, selon les données Flightglobal