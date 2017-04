Cathay Pacific change de PDG, les investisseurs prudents

Les investisseurs à la Bourse de Hong Kong ont accueilli avec prudence jeudi l'annonce du changement de PDG de la compagnie aérienne hongkongaise Cathay Pacific, qui a accusé en 2016 sa première perte annuelle en huit ans. L'action a pris jusqu'à 3,5% en séance, à 11,30 dollars de Hong Kong (1,45 dollar américain), au lendemain de la nomination de Rupert Hogg, directeur de l'exploitation, à la place d'Ivan Chu, nommé il y a trois ans, au 1er mai. Elle a cependant clôturé sur une hausse modeste de 0,18%, à 10,94 dollars de Hong Kong. "Rupert dirigera la compagnie durant les trois ans de son programme de transformation avec l'objectif de devenir plus dynamique et plus compétitive dans un marché concurrentiel", a déclaré le président de Cathay, John Slosar, dans un communiqué publié mercredi. Cathay est victime de la concurrence des low-cost chinoises et de la désaffection de sa clientèle affaires. La compagnie a déploré une perte nette de 74 millions de dollars en 2016, après un bénéfice net de 773 millions de dollars en 2015, dans ses résultats publiés le 15 mars. Peu après, elle a annoncé une réduction d'un tiers de ses coûts de personnel. Avant cela, la compagnie avait dévoilé en janvier un vaste programme de restructuration mais elle n'avait alors pas précisé combien de postes elle entendait supprimer. L'analyste financier Jackson Wong a estimé auprès de l'AFP que la compagnie avait fait ce qu'il fallait, mais les investisseurs demeurent prudents, attendant de plus amples détails sur le plan de restructuration. "Ils ont mis dehors le PDG, ce qui envoie le signal qu'ils veulent redessiner l'ensemble de la compagnie", a relevé M. Wong, de Huarong International Securities. Cathay Pacific a perdu 29% depuis la nomination de M. Chu en 2014, malgré une hausse de 11% de l'indice Hang Seng de la Bourse de Hong Kong durant la même période, selon Bloomberg News. En dépit de l'expansion du trafic aérien dans la zone Asie-Pacifique, Cathay Pacific a vu ses parts de marché reculer au profit de compagnies chinoises très agressives. Cathay Pacific a également enregistré une baisse de la demande pour sa classe affaires, un domaine dans lequel elle souffre de la concurrence des compagnies du Golfe, qui étendent leurs activités en Asie avec une offre plus luxueuse.