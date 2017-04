Accord de partage des codes entre Air France-KLM et Singapore Airlines

Air France-KLM a signé un accord de partages de codes avec Singapore Airlines et SilkAir qui lui permettra de mieux desservir l'Australie, la Malaisie et la Thaïlande via Singapour. L'accord entrera en vigueur à compter du 27 avril, précise la compagnie jeudi dans un communiqué. Air France pourra ainsi ajouter son code compagnie "AF" sur des vol Singapore Airlines vers Melbourne et Sydney en Australie, et SilkAir vers Kuala Lumpur et Penang en Malaisie et Phuket en Thaïlande. De son côté et réciproquement, Singapore Airlines pourra ajouter son code "SQ" sur des vols Air France via Paris-Charles de Gaulle vers dix destinations: Aberdeen, Bordeaux, Edimbourg, Lisbonne, Lyon, Madrid, Marseille, Newcastle, Nice et Toulouse. Les partages de codes permettent de faire une seule réservation via une compagnie sur des vols opérés par des compagnies partenaires et de bénéficier des Miles sur l'ensemble du trajet. Air France et Singapore Airlines vont tenter dans un deuxième temps d'étendre ces accords à des filiales. Cet accord "va significativement améliorer pour les passagers Air France les connections de Singapour vers l'Australie", a déclaré Patrick Roux, vice-président des alliances chez Air France-KLM. De son côté, Tan Kai Ping, vice-président en charge du marketing de Singapore Airlines a estimé que cet accord est "un nouvel exemple de notre engagement en faveur du hub de Singapour et du marché européen".