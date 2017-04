Les industriels souhaitent un budget de Défense à 2% du PIB dès 2022

L'industrie aéronautique et de défense française, première contributrice au commerce extérieur de la France, a plaidé pour un budget consacré à la défense de 2% du PIB en 2022, soit une augmentation de 40%, afin de préserver ses capacités et sa maîtrise technologique. "Il faut, c'est impératif, c'est essentiel, que l'effort de Défense soit porté d'ici 2022 à 2% du PIB", a plaidé Marwan Lahoud, le président du Groupement des industries aéronautiques et spatiales (Gifas) jeudi. "C'est un enjeu essentiel, cela va déterminer notre évolution future." Selon lui, la filière a connu une nouvelle année "record" en 2016. Son chiffre d'affaires a progressé de 4,1% à périmètre constant à 60,4 milliards d'euros en 2016. "C'est un plus haut historique", a-t-il poursuivi en rappelant que la filière était "de nouveau" en 2016, "le premier solde excédentaire de la balance commerciale" française, à hauteur de 18,6 milliards d'euros. En 2015, le chiffre d'affaires était de 58,3 milliards d'euros, et de 50,8 milliards en 2014. Depuis 2010, la filière a vu son activité progresser de plus de 60%. "Si nous arrivons à faire tout ce que nous faisons aujourd'hui, si nous arrivons à livrer année record après année record, c'est le résultat d'un investissement de l'industrie sur la durée, mais c'est aussi le fruit d'un investissement conjoint des pouvoirs publics, en particulier dans la Défense", a plaidé Marwan Lahoud. "Il faut retrouver des niveaux d'investissements dans la Défense qui permettent d'espérer pour les 30 prochaines années une évolution aussi favorable que celle que nous connaissons aujourd'hui", a-t-il poursuivi. Selon lui, l'effort consacré à la Défense a reculé de 2,86% à 1,43% du PIB depuis un quart de siècle. "Depuis 1990, (...) nous avons un recul de l'effort national de défense hors pensions de 26% en euros constants", a-t-il déploré. "Si tant est que l'on peut parler d'effort de maîtrise des dépenses publiques depuis le début des années 90 en France, le seul secteur qui y a contribué, c'est la Défense", a-t-il lancé. En termes de prises de commandes, la filière a également connu un bon cru 2016, principalement grâce à l'export et notamment la vente d'avions de combat Rafale à l'Inde. Les prises de commandes ont ainsi progressé de 6,6% à 73,1 milliards d'euros. Deux secteurs restent toutefois affectés, les hélicoptères civils en raisons de la chute de l'activité du secteur pétrole et gaz, son principal client, et l'aviation d'affaires, qui ne s'est toujours pas remise de la crise de 2008, selon Marwan Lahoud. dlm/fpo/fm