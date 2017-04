Première mondiale, Safran Nacelles s'équipe d'une solution automatisée de contrôle non destructif par thermographie infrarouge et réalité augmentée

Safran Nacelles a inauguré un nouveau processus de contrôle non destructif (CND) de panneaux composites des nacelles d'avions le 4 avril à Burnley (Royaume-Uni), en présence de Stéphane Cueille, le Directeur Groupe R&T et Innovation de Safran.



Ce système automatisé s'appuie sur un moyen robotisé baptisé IRIS (Infra Red Inspection System), qui utilise la thermographie infrarouge pour relever des données. Après traitement, ces données sont ensuite analysées par un inspecteur à l'aide d'un logiciel spécifique de visualisation et, le cas échéant, les zones à vérifier sont projetées par réalité augmentée sur la pièce. L'utilisation de la thermographie infrarouge sur des pièces en composites complexes, de grandes tailles et dont l'épaisseur varie est une première mondiale.



Le numéro 2 mondial des nacelles d'avions a précisé que ce nouveau procédé CND a été pensé pour les programmes nacelles des LEAP-1A (Airbus A320neo) et Trent 7000 (A330neo), deux motorisations qui vont connaître de très fortes montées en cadence dans les trois prochaines années.



« Plus qu'un nouveau moyen industriel, c'est tout le processus qui est innovant. Les équipes se sont mobilisées en un temps record pour trouver des solutions qui permettent d'accompagner nos clients », a expliqué Victoria Foy, Directeur Général de Safran Nacelles à Burnley. « Elles ont su impliquer les meilleures compétences du Groupe, celles de Safran Nacelles, Safran Composites, Safran Tech et Safran Engineering Services. L'équipe projet a également utilisé les outils technologiques et numériques à disposition tels que l'automatisation et la réalité augmentée. L'usine digitale est devenue réalité chez Safran Nacelles. »



Pour Stéphane Cueille, « avec la mise en production d'IRIS, c'est l'expertise de Safran et ses capacités à développer des technologies différenciantes qui sont mises à l'honneur. »