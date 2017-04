Guillaume Faury nommé « référent Défense » pour la France au sein du groupe Airbus

Selon l'AFP, qui cite Tom Enders, c'est le patron d'Airbus Helicopters Guillaume Faury qui va remplacer Marwan Lahoud en tant que référent de la Direction générale de l'armement pour les questions militaires. « Ce que nous avons décidé est d'avoir un point de contact de haut niveau de notre côté sur les questions de défense et de sécurité, et c'est Guillaume Faury », a ainsi déclaré le PDG du groupe Airbus à l'agence de presse en marge de l'assemblée générale des actionnaires de l'avionneur, qui s'est tenue ce 12 avril à Amsterdam.



Marwan Lahoud, ex-directeur de la stratégie du groupe, avait annoncé son départ au début du mois de février, la version officielle prétextant « d'autres défis » à relever, une source citée par l'AFP évoquant plutôt la réorganisation du groupe.



Le délégué général pour l'armement Laurent Collet-Billon avait indiqué en mars dernier, à l'occasion de la présentation des résultats annuels de la DGA, qu'il souhaitait un interlocuteur français pour le programme A400M, notamment pour des raisons de confidentialité de certains aspects : « Il y a des choses qui relèvent du spécial France dont nous ne parlons pas avec d'autres personnes que des Français », avait-il expliqué. Il avait également signifié qu'il devrait s'agir « d'une personnalité qui fait évidemment partie du COMEX d'Airbus et qui doit être le Français le plus élevé dans la hiérarchie », car l'absence de correspondant français « ne serait pas admissible ».