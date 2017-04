Aero Gearbox International inaugure son usine en Pologne

Le tout nouveau bâtiment d'Aero Gearbox International a été inauguré ce 12 avril sur le site de Ropczyce, au sud-est de la Pologne. La coentreprise fondée par Rolls-Royce et Safran Transmissions Systems sera notamment chargée de la conception, de la production et du soutien des systèmes de transmission de puissance de tous les futurs moteurs d'avions civils produits par Rolls-Royce.



Annoncée en 2014, créée en 2015 et officialisée à l'été de la même année, la coentreprise travaillera notamment sur le système d'entraînement d'équipements du Trent 7000, dans le cadre du programme A330neo. La production de systèmes d'entraînement d'accessoires pour le Trent XWB, qui équipe l'A350 XWB, a quant à elle d'ores et déjà débuté.



Le site emploie d'ores et déjà une cinquantaine de personnels, Safran Transmissions Systems table sur la création de « jusqu'à 200 emplois directs » dans le cadre de la croissance des activités liées aux systèmes d'entraînement d'accessoires. Des emplois indirects devraient également être générés dans la région par développement de son infrastructure et dans le cadre de futurs partenariats industriels.