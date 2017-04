Brésil: les compagnies aériennes autorisées à ouvrir leur capital à 100%

Le gouvernement brésilien a annoncé mardi que les compagnies aériennes locales pourront être contrôlées à 100% par des capitaux étrangers, mettant fin au plafond actuel de 20%, pour stimuler les investissements dans un pays plongé dans une récession historique. Cette décision annoncée par le ministère du Tourisme fait partie d'une série de mesures dont l'objectif est de pratiquement doubler le nombre de visiteurs, pour qu'il passe de 6,5 millions en 2016 à 12 millions en 2022. Le ministère prévoit aussi de faciliter l'obtention de visas de tourisme pour des ressortissants de pays considérés comme stratégiques, comme les États-Unis, le Canada, l'Australie ou le Japon. "Nous devons créer des conditions propices aux investissements dans notre pays", a affirmé le ministre du Tourisme, Marx Beltrao, lors de l'annonce de ce paquet de mesures à Brasilia. "Avec l'ouverture au capital étranger, notre objectif est d'augmenter la course à la compétitivité entre les compagnies et par conséquent stimuler les prix des billets et une augmentation le nombre de routes aériennes", a-t-il ajouté. Ces nouvelles règles ont été définies dans le cadre d'un décret présidentiel provisoire qui devra être approuvé ultérieurement par le Congrès. L'annonce a eu lieu le jour de l'entrée en bourse des actions de la compagnie low cost Azul, en hausse de 7% à la mi-journée. Le tourisme représente 7 millions d'emplois directs ou indirects au Brésil, rapportant 6 milliards de dollars au pays en 2016, selon les chiffres officiels du ministère. L'économie brésilienne traverse la pire crise de son histoire, avec un taux de chômage record de 13,2% entre décembre et février. Son PIB en 2016 pour la deuxième année consécutive, enregistrant un recul de 3,6%, contre - 3,8% en 2015.