Le Canada renforce sa sécurité aérienne

Le gouvernement canadien a annoncé mardi un renforcement de la sécurité aérienne sur certains vols en provenance de l'étranger, mais sans interdire le transport en cabine d'appareils électroniques plus grands qu'un téléphone, comme l'ont fait les Etats-Unis et le Royaume-Uni. Le ministre des Transports, Marc Garneau, a refusé de fournir plus de détails sur les mesures mises en place ou les vols et les pays concernés, invoquant néanmoins un "risque pour la sécurité". "J'ai décidé de mettre en place des mesures additionnelles pour certains vols (arrivant) au Canada de certains aéroports à l'étranger pour assurer une plus grande sécurité aérienne", a-t-il déclaré lors d'un point de presse. "Pour des raisons de sécurité évidentes, je ne suis pas en mesure de vous dire quels pays sont concernés, ni de quelles mesures précises il s'agit", a-t-il dit. "Pour des raisons de sécurité, nous ne parlons pas de ces choses-là.". Ce renforcement fait suite à l'examen par le gouvernement des mesures mises en place en mars par les Etats-Unis et le Royaume-Uni qui interdisent le transport en cabine d'appareils électroniques plus grands qu'un téléphone dans les vols en provenance de certains pays du Moyen-Orient, du Maghreb et de la Turquie. Les autorités américaines avaient alors expliqué vouloir contrer une potentielle menace posée par des substances explosives dissimulées à l'intérieur de ces appareils électroniques. M. Garneau a fait allusion aux mesures prises par les Etats-Unis en mentionnant qu'un "risque" avait été établi par les services canadiens de sécurité après l'analyse des renseignements fournis par Américains. Le ministre a cependant précisé que les voyageurs se rendant au Canada pourront pour l'instant continuer à transporter leurs appareils électroniques à bord des avions.