La Grèce conclut la cession des 14 aéroports régionaux à Fraport

La Grèce a conclu mardi la cession pour quarante ans des quatorze aéroports régionaux à l'opérateur aéroportuaire allemand Fraport au prix de 1,2 milliard euros, a annoncé le l'Agence de privatisations (Taiped). Le consortium Fraport AG-Slentel Ltd associé avec la société grecque Kopelouzos aura le droit "d'utilisation, de gestion et d'exploitation sur une durée de 40 ans" de ces aéroports, dont celui de Thessalonique, deuxième ville grecque dans le nord et des aéroports d'îles très touristiques, dont Mykonos, Santorin ou Corfou. Les ministres des Finances Eucleide Tsakalotos, des Transports, Christos Spirtzis et de la Défense, Panos Kammenos ont signé la conclusion de l'accord de la cession avec le directeur général de Taiped, Antonis Leousis, selon le communiqué. "Il s'agit d'un accord important qui s'inscrit dans le cadre du programme des privatisations et aura des bénéfices multiples pour l'économie", s'est félicité Taiped. Outre le montant forfaitaire de 1,2 milliard d'euros versé par l'investisseur, le contrat prévoit le versement annuel d'un montant de 22,9 millions d'euros. Le consortium est obligé d'améliorer les quatorze aéroports dans les quatre premières années de la cession selon les normes internationales. En vertu de l'accord signé, l'Etat grec restera le propriétaire des infrastructures et des installations construites par l'investisseur. Le Premier ministre grec, Alexis Tsipras, doit rencontrer mercredi le président de Fraport Grèce, Stephan Schulte. Signé en décembre 2015, la cession de ces aéroports s'inscrit dans le cadre de l'accord sur le troisième prêt international consenti au pays en juillet 2015. Selon cet accord, la Grèce s'est engagée auprès de ses créanciers à réaliser un ambitieux programme de privatisations comprenant la cession de ports, aéroports et autres biens immobiliers de l'État.