Les Mirage 2000N atterrissent au Tchad

Deux Mirage 2000N de l'escadron de chasse 2/4 « La Fayette » ont atterri le 6 avril sur la base de N'Djamena, au Tchad, dans le cadre de l'opération Barkhane. Le plot « chasse » est à présent composé de deux Mirage 2000N et deux Mirage 2000D.



Les Mirage 2000N, dédiés initialement à la dissuasion nucléaire, ont déjà été engagés dans des opérations conventionnelles, en Libye lors de l'opération Harmattan en 2011 et au Moyen-Orient en 2015 et 2016 dans le cadre de l'opération Chammal.