Le MC-21 volera bien en avril mais sa voilure composite devra être renforcée

Petit coup dur pour le MC-21 d'Irkout. L'avionneur russe a révélé au site Russian Aviation Insider que la voilure de son nouveau moyen-courrier avait échouée lors des essais de résistance statique, se brisant à un peu plus de 90% de la charge ultime requise. Le caisson central de voilure du MC-21 est produit en matériaux composites.



Les essais ont été conduits au centre d'essais de l'Institut central d'aérohydrodynamique (TsAGI) à Joukovski à la fin du mois de février.



Selon le site spécialisé, l'avionneur va devoir renforcer la voilure du premier prototype du MC-21-300 sans avoir à désolidariser la voilure du fuselage. Les renforts nécessaires ne pèseraient que 25 kg.



Le calendrier du nouveau moyen-courrier russe ne devait d'ailleurs pas être impacté, avec un premier vol toujours attendu pour le mois d'avril. Le premier exemplaire du MC-21-300 avait effectué son roll-out officiel le 8 juin dernier.



Le MC-21 est disponible en deux versions, le MC-21-200 (pouvant transporter 132 à 165 passagers) et le MC-21-300 (d'une capacité de 163 à 221 passagers). Deux motorisations sont proposées : le PD-14 de Perm Engine et le PurePower PW1400G de Pratt & Whitney (à 28 000 ou 31 000 livres de poussée selon la version). Ils se positionnent comme les successeurs des Tupolev Tu-154 et Tu-204.