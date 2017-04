Les Rafale M rejoignent la Jordanie

Quatre Rafale de la Marine nationale ont rejoint la base aérienne projetée de Jordanie entre le 29 et le 31 mars dernier. L'arrivée des chasseurs de la flottille 12F a permis à deux Rafale Air d'être rapatriés sur le territoire français. Le détachement chasse compte à présent 14 Rafale engagés en Irak et en Syrie, répartis entre la base jordanienne et la base émiratie.



Au cours de la première semaine d'avril, les avions français engagés dans le cadre de l'opération Chammal ont effectué 45 sorties aériennes, dont 35 de reconnaissance armée, deux de commandement et de contrôle, 8 ISR. Deux opérations de frappe ont été menées, dont une planifiée, impliquant six Rafale et un ATL2, dans la région d'Al Qaim en Irak. Dix missiles de croisière Scalp ont été tirés au cours de cette mission. Basé en Jordanie depuis février dernier, l'Atlantique 2 a par ailleurs franchi le cap des 200 missions et 1 500 heures de vol depuis son déploiement sur base.