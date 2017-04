XL Airways reste bénéficiaire en 2016

XL Airways a publié le 6 avril ses résultats pour l'exercice 2015-2016, clos le 31 octobre 2016. La stratégie de recentrage de l'activité sur le long-courrier a porté ses fruits et la compagnie a réussi à publier un résultat net positif d'un million d'euros.



Le chiffre d'affaires a accusé le coup de la sortie des derniers 737 de la flotte et du contexte général difficile sur la période, marquée par les attaques terroristes qui a mené à une désaffection des passagers américains pour la destination France et par une situation de surcapacité qui s'est accentuée avec l'arrivée de Norwegian. Il a ainsi perdu 7% et s'est stabilisé à 250 millions d'euros. La compagnie a transporté 750 000 passagers sur la période.



L'année 2017 sera une année de croissance et XL intégrera pour cela un quatrième A330 dans sa flotte, acquis en propre. Il renforcera les lignes traditionnelles de la compagnie. La desserte des Antilles sera maintenue en été et sera complétée par des liaisons avec les villes de province à partir de janvier 2018. Par ailleurs, XL Airways s'est alliée avec Air Austral sur la desserte de l'Océan Indien, dans un partenariat qui entrera en vigueur au second semestre.



Laurent Magnin, le PDG d'XL Airways, a souligné que les ventes en mode « régulier » prenaient de plus d'importance et représentaient désormais les deux tiers du chiffre d'affaires.