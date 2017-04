Aircraft Interiors 2017 : Thai Airways va moderniser les cabines de trois A330 avec Airbus

Airbus annonce avoir signé un contrat avec Thai Airways visant à moderniser trois de ses 17 Airbus A330-300 opéré sur son réseau régional et long-courrier.



Les trois gros-porteurs vont voir l'intégralité de leurs sièges remplacés dans les deux classes (affaires et économique), tout comme leur système IFE.



Par ailleurs, les trois avions vont aussi se voir équiper d'une capacité à recevoir une connectivité satellitaire à haut débit Global Express (GX) d'Inmarsat (bande Ka). Les modifications seront finalisées l'année prochaine.



La modernisation des biréacteurs long-courriers de la compagnie publique thaïlandaise est confiée à la branche Customer Services Upgrades d'Airbus qui réalisera la conception globale de la cabine, sa certification et son intégration.