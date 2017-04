Aircraft Interiors 2017 : Acro lance ses Series 6 sur A320neo avec Air New Zealand

Les sièges de Series 6 ont trouvé leur cliente. A l'occasion du salon Aircraft Interiors qui se déroulait à Hambourg du 4 au 6 avril, l'équipementier britannique a présenté son nouveau siège de classe économique, successeur des Series 3, et annoncé qu'Air New Zealand en était la cliente de lancement. La compagnie en équipera ses dix-huit A320neo et A321neo, dont les livraisons doivent débuter cette année.



L'objectif d'Acro lorsqu'il a dessiné le siège Series 6 était de conserver sa légèreté et sa simplicité du Series 3 - déjà un (...)