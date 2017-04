Aircraft Interiors 2017 : La famille Airbus A320 se dote de compartiments de rangement de plafonnier

Le CCS d'HAECO va intégrer le catalogue des équipements optionnels SFE proposés par Airbus sur ses monocouloirs, aussi bien en line-fit qu'en retrofit, à condition pour ce dernier que les appareils à modifier soient déjà dotés de la deuxième génération de cabine (Enhanced Cabin). Un simple SD d'Airbus est alors nécessaire.



Airbus a profité du salon Aircrafy Interiors à Hambourg pour sélectionner l'équipementier HAECO Cabin Solutions afin de lui fournir un compartiment de rangement de plafonnier (Centerline Ceiling Stowage - CCS) destiné aux appareils de la famille A320.Le CCS d'HAECO va intégrer le catalogue des équipements optionnels SFE proposés par Airbus sur ses monocouloirs, aussi bien en line-fit qu'en retrofit, à condition pour ce dernier que les appareils à modifier soient déjà dotés de la deuxième génération de cabine (Enhanced Cabin). Un simple SD d'Airbus est alors nécessaire.Le compartiment permet de libérer de l'espace dans les coffres à bagages, notamment en accueillant les effets de l'équipage, des équipements comme un fauteuil roulant à bord, un radeau de sauvetage ou des oreillers/couvertures. Le CCS d' HAECO est disponible dans deux tailles et peut occuper 2 positions sur A320 et 3 sur A321.HAECO Cabin Solutions est une division de la filiale américaine du groupe hongkongais HAECO, la société MRO du groupe Swire, également toujours détentrice de 45% du capital de Cathay Pacific.