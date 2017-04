Aircraft Interiors 2017 : SWISS va faire appel à Services by Airbus pour reconfigurer 5 de ses A340-300

SWISS a signé un accord avec Airbus visant à moderniser les cabines de cinq de ses Airbus A340-300.

Services by Airbus va ainsi s'attacher à harmoniser les cabines des A340 avec le reste de la flotte long-courrier de la compagnie aérienne suisse.



Les appareils vont ainsi recevoir un nouvel aménagement cabine dans les trois classes, un nouveau système IFE et une connectivité.



Airbus précise que les A340-300 pourront accueillir 223 passagers : huit en première classe, 47 classe affaires et 168 en classe économique.