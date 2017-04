Aircraft Interiors 2017 : ATR offre le confort 18 pouces en standard sur la série -600

Le contrat a été signé par David Brigante, le Directeur des achats de l'avionneur et par Alberto Veneruso, le Directeur Général de Geven à l'occasion du salon Aircraft interiors de Hambourg le 4 avril (photo).



Geven était déjà le fournisseur standard des sièges de la série -600 depuis le lancement de la cabine Armonia conçue par Giugiaro et dévoilée en juillet 2010. Les nouveaux sièges, baptisés Neo Classic et Neo Prestige, proposent tout deux une assise entre les accoudoirs de 18 pouces, devenant de fait les sièges les plus larges de tout le marché des turbopropulseurs. « On ne touche plus les épaules de son voisin, cela ressemble à un miracle » s'est réjoui David Brigante lors de la cérémonie de signature à Hambourg.



Le passage de 17 à 18 pouces est notamment lié à une diminution de la largeur des accoudoirs extérieurs. David Brigante précise aussi que le dossier du siège Neo Prestige affiché une hauteur supérieure de deux pouces, est inclinable, et propose une tablette plus large. Selon Alberto Veneruso, très fier de sa collaboration avec ATR, les principales innovations des sièges Neo résident au niveau du dossier, avec d'importants investissements au niveau des machines et des outillages pour la production. Les nouveaux sièges affichent ainsi une masse inférieure à 7 kg. Le Directeur des achats d'ATR a par ailleurs annoncé que les nouveaux sièges Neo seraient disponibles dans les tout prochains mois et qu'ils seraient aussi proposés en retrofit pour tous les appareils des séries -600 et -500.



Nous avons pu tester les différences entre le siège actuel et le nouveau siège Neo Prestige qui étaient présentés à Hambourg avec des rangées espacées de 28 pouces, c'est-à-dire dans la configuration adoptée par la compagnie philippine Cebu Pacific pour les cabines de ses ATR 72-600 à 78 sièges. En plus de la très nette différence au niveau de la largeur, la conception du dossier permet aussi de gagner un précieux centimètre supplémentaire au niveau des genoux.



Selon Zuzana Hrnkova, Directrice marketing d'ATR, la cabine standard de l'ATR 72-600 va ainsi pouvoir accueillir 72 passagers avec un pitch de 29 pouces contre 70 aujourd'hui à 30 pouces sans aucune pénalité au niveau de la masse ou du confort. L'ajout des deux sièges supplémentaires n'est cependant possible qu'avec l'adoption d'un galley réparti des deux côtés à l'arrière. Zuzana Hrnkova nous a également indiqué que les nouveaux sièges comprenaient aussi 30% d'éléments (part numbers) en moins, allongeant leur durée de vie et réduisant les coûts de maintenance. David Brigante a par ailleurs précisé que le siège d'Expliseat était quant à lui toujours proposé en option dans le catalogue BFE d'ATR.





Les sièges Neo Prestige de Geven. Image © Copyright ATR

Les améliorations incrémentales apportées à la série -600 d'ATR se succèdent. L'avionneur franco-italien vient de choisir deux nouveaux sièges du fabricant napolitain Geven pour venir équiper en standard les cabines de ses ATR 42-600 et ATR 72-600.Le contrat a été signé par David Brigante, le Directeur des achats de l'avionneur et par Alberto Veneruso, le Directeur Général de Geven à l'occasion du salon Aircraft interiors de Hambourg le 4 avril (photo).Geven était déjà le fournisseur standard des sièges de la série -600 depuis le lancement de la cabine Armonia conçue par Giugiaro et dévoilée en juillet 2010. Les nouveaux sièges, baptisés Neo Classic et Neo Prestige, proposent tout deux une assise entre les accoudoirs de 18 pouces, devenant de fait les sièges les plus larges de tout le marché des turbopropulseurs. «» s'est réjoui David Brigante lors de la cérémonie de signature à Hambourg.Le passage de 17 à 18 pouces est notamment lié à une diminution de la largeur des accoudoirs extérieurs. David Brigante précise aussi que le dossier du siège Neo Prestige affiché une hauteur supérieure de deux pouces, est inclinable, et propose une tablette plus large. Selon Alberto Veneruso, très fier de sa collaboration avec ATR, les principales innovations des sièges Neo résident au niveau du dossier, avec d'importants investissements au niveau des machines et des outillages pour la production. Les nouveaux sièges affichent ainsi une masse inférieure à 7 kg. Le Directeur des achats d'ATR a par ailleurs annoncé que les nouveaux sièges Neo seraient disponibles dans les tout prochains mois et qu'ils seraient aussi proposés en retrofit pour tous les appareils des séries -600 et -500.Nous avons pu tester les différences entre le siège actuel et le nouveau siège Neo Prestige qui étaient présentés à Hambourg avec des rangées espacées de 28 pouces, c'est-à-dire dans la configuration adoptée par la compagnie philippine Cebu Pacific pour les cabines de ses ATR 72-600 à 78 sièges. En plus de la très nette différence au niveau de la largeur, la conception du dossier permet aussi de gagner un précieux centimètre supplémentaire au niveau des genoux.Selon Zuzana Hrnkova, Directrice marketing d'ATR, la cabine standard de l'ATR 72-600 va ainsi pouvoir accueillir 72 passagers avec un pitch de 29 pouces contre 70 aujourd'hui à 30 pouces sans aucune pénalité au niveau de la masse ou du confort. L'ajout des deux sièges supplémentaires n'est cependant possible qu'avec l'adoption d'un galley réparti des deux côtés à l'arrière. Zuzana Hrnkova nous a également indiqué que les nouveaux sièges comprenaient aussi 30% d'éléments (part numbers) en moins, allongeant leur durée de vie et réduisant les coûts de maintenance. David Brigante a par ailleurs précisé que le siège d'Expliseat était quant à lui toujours proposé en option dans le catalogue BFE d'ATR.